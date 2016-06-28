Пожар в квартире на юге Москвы потушен

Потушен пожар в жилом доме на юге столицы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. Спасены четыре человека.

Сообщение о загорании по адресу улица Борисовские пруды, дом 14, корпус 3 поступило в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций сегодня, 28 июня, в 15:20. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия.

Огонь был в квартире на 9-м этаже 17-этажного жилого дома. В одной из комнат и частично на балконе загорелись личные вещи и мебель. Общая площадь загорания составила около 20 квадратных метров. Пожарные спасли 4 человек с вышележащих этажей.

Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе московских пожарных в 15:45 огонь был ликвидирован.

Сегодня также был потушен пожар в Хлебозаводском переулке – здесь горели гаражи. Площадь пожара составила около 70 квадратных метров. Тушение осложнялось тем, что источники воды располагались на отдалении. Спасателям пришлось прокладывать магистральные линии.

Еще один пожар был потушен сегодня на территории машиностроительного завода "Вымпел". Он добавил, что возгорание произошло на площади около 10 квадратных метров. Пожар потушили в 12:40, никто не пострадал.