Пожар на складе химпродуктов в Подмосковье потушили

Фото: ИТАР-ТАСС

Спасатели потушили пожар на складе химических продуктов в подмосковной Электростали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по области.

В борьбе с огнем принимали участие 40 человек, площадь пожара составила 800 квадратных метров. По данным спасателей, внутри были три емкости с ацетоном, которые могли взорваться.

Напомним, около 9.30 на службу "01" поступило сообщение о пожаре на складе ОАО "Химик" в городе Электросталь. Пожару был присвоен второй номер сложности, который позже был снят.