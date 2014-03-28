Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 марта 2014, 11:27

Происшествия

Пожар на складе химпродуктов в Подмосковье потушили

Фото: ИТАР-ТАСС

Спасатели потушили пожар на складе химических продуктов в подмосковной Электростали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по области.

В борьбе с огнем принимали участие 40 человек, площадь пожара составила 800 квадратных метров. По данным спасателей, внутри были три емкости с ацетоном, которые могли взорваться.

Напомним, около 9.30 на службу "01" поступило сообщение о пожаре на складе ОАО "Химик" в городе Электросталь. Пожару был присвоен второй номер сложности, который позже был снят.

Сайты по теме


пожары склады химикаты чп мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика