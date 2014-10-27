При пожаре на юго-востоке столицы пострадали четыре человека

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В квартире на юго-востоке столицы произошел пожар, сообщили M24.ru в пресс-службе московского ГУ МЧС. В результате происшествия есть пострадавшие.

Информация о возгорании в жилом доме на улице Академика Скрябина поступила в 4 часа утра. Первые спасатели прибыли на место происшествия уже через три минуты. Пожар на площади 10 квадратных метров был полностью потушен в 4.25.

Как добавляет "Интерфакс" со ссылкой на источник в медицинских кругах, в результате пожара пострадали четыре человека. В тяжелом состоянии госпитализировали двух женщин 1940 и 1967 года рождения, еще одну пострадавшую 1972 года рождения отправили в больницу с поверхностным ожогом лица.

Кроме того, медицинская помощь потребовалась четырехлетней девочке из квартиры этажом выше, которая отравилась угарным газом. В данный момент жизни ребенка ничего не угрожает.