В Подмосковье горит склад с лакокрасочной продукцией

В Солнечногорском районе Подмосковья огонь с горящего склада лакокрасочных материалов перекинулся на соседнее производственное помещение. На место происшествия вылетели три противопожарных вертолета. Пожару присвоен повышенный уровень сложности.

В Солнечногорском районе Подмосковья загорелся склад лакокрасочной продукции. Огонь уже перекинулся на соседнее здание, сообщает ИТАР-ТАСС. Есть угроза дальнейшего распространения.

Первоначально сообщалось, что склад горит на площади в тысячу квадратных метров. На данный момент стало известно, что площадь пожара превысила две тысячи квадратных метров.

"Склад металлический с металлической кровлей. По предварительной информации на складе-базе хранятся масла, лакокрасочные изделия. Происходит горение склада по всей площади –2100 кв. м.", - сообщает пресс-служба подмосковного МЧС.

В тушении пожара участвуют десять автоцистерн. Его тушат по повышенному номеру сложности. К очагу возгорания вылетели четыре пожарных вертолета.

"Четыре вертолета привлечены к тушению пожара по состоянию на 15.00, в резерве находится самолет-амфибия Бе-200ЧС", - сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

Сведения о погибших и пострадавших уточняются.