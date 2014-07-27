Во время пожара на складе в Железнодорожном пострадал человек

В Железнодорожном загорелся склад

В городском округе Железнодорожный загорелся склад. Площадь пожара составила 296 квадратных метров. Есть пострадавшие, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 13.45. Пожарные, прибывшие на место, выяснили, что загорелись лакокрасочные изделия. Пожар вспыхнул на открытой площадке площадью в 200 квадратных метров и в 8 гаражах.

Локализовать возгорание удалось в 14.50. С огнем боролись 53 человека и 16 единиц техники. Спасатели сообщают, что во время пожара пострадал один человек.