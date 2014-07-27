Пожар на подстанции в ЦАО не нарушил электроснабжения зданий - Цыбин

В центре столицы загорелись две машины и трансформаторная подстанция

В воскресенье днем на трансформаторной подстанции в центре Москвы произошел пожар, сообщает телеканал "Москва 24". Авария не нарушила электроснабжения зданий, которые питает объект (в том числе и посольства США).

Подстанция, где случилась авария, расположена по адресу Новинский бульвар, дом 25. В результате ЧП была выбита дверь, техническая жидкость вылилась на стоящий рядом автомобиль. Машина загорелась. Затем пламя перекинулось на еще одно припаркованное рядом авто и на саму подстанцию.

По предварительным данным, ЧП вызвало отложение масла трансформатора. В результате один автомобиль сгорел полностью, второй - частично. Никто не пострадал.

Как рассказал Агентству "Москва" глава департамента ЖКХ и благоустройства столицы Андрей Цыбин, возгорание не нарушило электроснабжения посольства и других зданий.

Цыбин отметил, что есть несколько подстанций, которые питают строения. Отключился один из десяти трансформаторов, остальные девять продолжают работать в штатном режиме. Специальная схема работы не позволила электропитанию пропасть ни на секунду. В настоящий момент проводится ремонт трансформатора.