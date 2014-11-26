От взрывов газа в Пресненском районе пострадало более 80 квартир

Фото: ТАСС/ Владимир Смирнов

В результате пожара от взрывов газа в Пресненском районе пострадали более 80 квартир, сообщил глава организационно-методического обеспечения страховой деятельности ГКУ "Центр жилищного страхования" Алексей Багдасаров, передает Агентство "Москва".

"Наиболее убыточны риски, связанные с пожарами и со взрывами газа. Пример тому - трагический случай в Пресненском районе. По состоянию на конец прошлой недели, у нас была информация о 19 поврежденных от пожара квартирах, сейчас у нас есть информация о более 80 поврежденных квартир. Из них было застраховано 55 квартир. Сейчас ведется работы по подсчету общего ущерба от пожара", - сказал Багдасаров.

Напомним, вечером 16 ноября из-за ЧП на газораспределительной подстанции Пресненского района загорелись 18 квартир на Шелепихинской набережной. Шесть человек пострадали. Две пожилые женщины попали в Институт Склифософского с ожогами дыхательных путей.

Еще шестьсот жителей эвакуировали с места ЧП. Без газа остался 31 дом. Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что все квартиры отремонтируют за счет городского бюджета вне зависимости от того, приватизированы они или нет.

На данный момент все дома в районе ЧП подключены к системе газоснабжения. ГУП "Мосгаз" придется компенсировать москвичам стоимость утраченного имущества. В городе создана специальная комиссия из представителей Ростехнадзора, "Мосгаза", департамента топливно-энергетического хозяйства и независимых экспертов, которая должна в течение 10 дней и установить причину ЧП.

Между тем следственный комитет России возбудил уголовное дело. По данным следствия, 16 ноября "неустановленные лица из числа сотрудников, осуществляющих эксплуатацию газораспределительных пунктов", проводили работы, "не отвечающие требованиям безопасности здоровья потребителей". В результате произошел скачок давления в газораспределительной сети, утечка бытового газа и возгорание.

В то же время мэр Москвы поручил отремонтировать пострадавшие от газа квартиры до 5 декабря. Сергей Собянин отметил, что при ремонте квартир необходимо учесть пожелания граждан.