26 октября 2013, 10:06

Происшествия

На севере столицы произошел пожар в здании мебельного склада

На севере Москвы сгорел мебельный склад

На севере Москвы произошел пожар в здании мебельного склада. Пламя быстро охватило большую территорию - площадь возгорания превысила 150 квадратных метров.

Сигнал о возгорании по адресу Старопетровский проезд, дом 11, корпус 3, поступил на пульт оперативного дежурного МЧС в 8.27, сообщает пресс-служба главка столичного управления министерства.

Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что пламя вспыхнуло в двухэтажном металлическом ангаре, где располагался мебельный склад.

В 9.27 пожарным удалось локализовать возгорание. Его площадь составила около 150 квадратных метров. Спустя 25 минут пожар был потушен.

По предварительной информации, никто не пострадал.

