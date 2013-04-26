Сгоревшая лечебница прошла проверку Госпожнадзора прошлым летом - МЧС

Подмосковная психоневрологическая лечебница, где в результате пожара погибли 38 человек, прошла проверку Госпожнадзора прошлым летом. Тогда никаких нарушений инспекторы не обнаружили.
В прошлом году все результаты проверки соответствовали нормативам, заявил директор департамента надзорной деятельности МЧС Юрий Дешевых.
МЧС открыло "горячую линию" в связи с пожаром в подмосковной психбольнице: 8-499-743-02-72 и 8-800-775-17-17. По этим номерам семьям погибших и пострадавших оказывается информационная и психологическая поддержка.
Ссылки по теме
- Пожарные почти час ехали до горящей больницы из-за закрытия переправы
- По факту пожара в подмосковной больнице возбудили уголовное дело
- 27 апреля объявлено в Подмосковье днем траура
На официальном сайте МЧС России опубликован список всех, кто находился в момент пожара в больнице.
Напомним, пожар в психоневрологической лечебнице произошел минувшей ночью. В результате возгорания 38 человек погибли, троим удалось спастись. Пожарные не смогли вовремя прибыть к месту возгорания из-за закрытой речной переправы. Следствие рассматривает разные причины возникновения пожара - среди них и поджог. Возбуждено уголовное дело. Суббота объявлена в Подмосковье днем траура.