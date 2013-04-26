Сгоревшая лечебница прошла проверку Госпожнадзора прошлым летом - МЧС

Сгоревшая психбольница прошла проверку Госпожнадзора прошлым летом

Подмосковная психоневрологическая лечебница, где в результате пожара погибли 38 человек, прошла проверку Госпожнадзора прошлым летом. Тогда никаких нарушений инспекторы не обнаружили.

В прошлом году все результаты проверки соответствовали нормативам, заявил директор департамента надзорной деятельности МЧС Юрий Дешевых.

МЧС открыло "горячую линию" в связи с пожаром в подмосковной психбольнице: 8-499-743-02-72 и 8-800-775-17-17. По этим номерам семьям погибших и пострадавших оказывается информационная и психологическая поддержка.

На официальном сайте МЧС России опубликован список всех, кто находился в момент пожара в больнице.

Напомним, пожар в психоневрологической лечебнице произошел минувшей ночью. В результате возгорания 38 человек погибли, троим удалось спастись. Пожарные не смогли вовремя прибыть к месту возгорания из-за закрытой речной переправы. Следствие рассматривает разные причины возникновения пожара - среди них и поджог. Возбуждено уголовное дело. Суббота объявлена в Подмосковье днем траура.