По факту пожара на Херсонской улице возбуждено уголовное дело

Возросло число жертв пожара на Херсонской улице

В связи с пожаром в здании на улице Херсонская возбуждено уголовное дело. Жертвами пожара, по последним данным, стали 9 человек.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", сообщает пресс-служба столичной полиции.

В рамках расследования полицейские допросили и задержали директора управляющей компании, в чьем ведении находилось здание.

"В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства трагического происшествия и степень виновности лиц, осуществлявших строительную, охранную и административную функции на данном объекте", - отмечается в сообщении ведомства.

Напомним, пожар в строящемся доме №43 на улице Херсонская начался днем 26 января. Огонь вспыхнул на минус первом этаже постройки и распространился на площади в 500 квадратных метров. Пожару был присвоен второй, повышенный номер сложности.

Два человека погибли в здании, семь человек скончались в каретах скорой помощи. Еще семь пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Пожарно-спасательные подразделения спасли из огня 10 человек.

Спасатели локализовали очаг огня через полчаса после прибытия на место. Через два часа огонь был потушен. По предварительным данным, причиной происшествия стал загоревшийся строительный мусор.

Между тем, как отметили в столичном управлении МЧС, здание не подлежало плановой проверке органами государственного пожарного надзора, поскольку подобные проверочные мероприятия начинаются по истечению трех лет со дня ввода здания в эксплуатацию.