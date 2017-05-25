Число жертв пожаров в Красноярском крае достигло трех человек

Фото: m24.ru/Лидия Широнина
Тело третьего погибшего нашли на месте пожаров в Красноярском крае. Жертвой стал пожилой мужчина 1930 года рождения, сообщает ТАСС.
Его обнаружили в поселке Тиличет. По предварительным данным, огонь уничтожил 13 жилых домов, в которых проживали 32 человека, из них четверо – дети. Жильцов разместили у родственников и соседей.
Ранее сообщалось о двух погибших в результате пожаров.
Режим ЧС федерального уровня ввели в трех регионах России – в Иркутской области, Красноярском и Ставропольском краях.
В Иркутской области пожары угрожают десяти населенным пунктам, 144 жилых дома сгорели. В Красноярском крае пострадали 129 домов.
В Ставрополье из-за дождей подтоплены села.