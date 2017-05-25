Форма поиска по сайту

25 мая 2017, 14:21

Происшествия

Число жертв пожаров в Красноярском крае достигло трех человек

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Тело третьего погибшего нашли на месте пожаров в Красноярском крае. Жертвой стал пожилой мужчина 1930 года рождения, сообщает ТАСС.

Его обнаружили в поселке Тиличет. По предварительным данным, огонь уничтожил 13 жилых домов, в которых проживали 32 человека, из них четверо – дети. Жильцов разместили у родственников и соседей.

Ранее сообщалось о двух погибших в результате пожаров.

Режим ЧС федерального уровня ввели в трех регионах России – в Иркутской области, Красноярском и Ставропольском краях.

В Иркутской области пожары угрожают десяти населенным пунктам, 144 жилых дома сгорели. В Красноярском крае пострадали 129 домов.

В Ставрополье из-за дождей подтоплены села.

пожары погибшие Красноярский край чп

