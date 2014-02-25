Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля 2014, 01:21

Происшествия

В Шатурском районе горел частный дом площадью 120 квадратных метров

Фото: 50.mchs.gov.ru

В понедельник поздно вечером в 22:04 поступило сообщение о возгорании частного дома на 4 семьи в Шатурскомрайоне Московской области в поселке городского типа Шатураторф на улице Совхозная, дом 13.

Как сообщает ГУ МЧС России по Московской области, позже было установлено, что дом барачного типа под расселение. В нем проживало 2 семьи из 4 человек, детей среди них нет.

В 22:55 было ликвидировано открытое горение на площади 120 квадратных метров. А в 23:02 на место ЧП прибыла оперативная группа Шатурского гарнизона пожарной охраны. В 1:20 вторника пожар был полностью потушен.

Сайты по теме


пожары возгорания Шатурский район чп мо частные дома Шатураторф

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика