В Шатурском районе горел частный дом площадью 120 квадратных метров

Фото: 50.mchs.gov.ru

В понедельник поздно вечером в 22:04 поступило сообщение о возгорании частного дома на 4 семьи в Шатурскомрайоне Московской области в поселке городского типа Шатураторф на улице Совхозная, дом 13.

Как сообщает ГУ МЧС России по Московской области, позже было установлено, что дом барачного типа под расселение. В нем проживало 2 семьи из 4 человек, детей среди них нет.

В 22:55 было ликвидировано открытое горение на площади 120 квадратных метров. А в 23:02 на место ЧП прибыла оперативная группа Шатурского гарнизона пожарной охраны. В 1:20 вторника пожар был полностью потушен.

