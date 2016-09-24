МЧС опровергло информацию о крупном пожаре на востоке столицы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Информация о крупном пожаре на востоке Москвы не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Заявок о пожаре на улице Амурская не поступало, отметили в ведомстве. Ранее некоторые СМИ сообщали со ссылкой на очевидцев о загоревшемся складе в районе Гольяново.