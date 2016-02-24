Завершено опознание тел погибших при пожаре на Стромынке

Фото: скрин с видео телеканала "Москва 24"

Завершено опознание тел 12 мигрантов, погибших при пожаре в пошивочном цехе на Стромынке.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по Москве, следователи получили результаты генетической экспертизы по останкам погибших при пожаре, что позволило установить их личности.

Экспертиза проводилась в максимально сжатые сроки для того, чтобы родственники могли получить тела погибших для захоронения.

"Посольство Республики Кыргызстан выразило благодарность Главному следственному управлению за качественное и оперативное расследование уголовного дела", – сообщили в ведомстве.

Столичных полицейских накажут после пожара на Стромынке

Напомним, при пожаре на Стромынке 30 января погибли 12 человек, восемь из которых, включая ребенка, были гражданами Киргизии. Еще двое – гражданами Таджикистана.

В сгоревшем здании располагался цех по пошиву постельных принадлежностей. Пожарным удалось не допустить распространения огня на склад пиротехники, а также на здание бизнес-центра. Общая площадь пожара составила 3 тысячи квадратных метров.

Следствие возбудило уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее по неосторожности смерть человека и иные тяжкие последствия".