Три человека погибли при пожаре в Красногорском районе

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Трое жильцов дома в деревне Путилково Красногорского района погибли и один получил травмы при пожаре, сообщает пресс-служба областного СКР.

Вечером 22 октября в одной из квартир на седьмом этаже произошло возгорание. В результате жилье полностью выгорело. В ходе тушения пожара из окна квартиры выпал 53-летний мужчина и семилетний ребенок; первый скончался, второго отвезли в больницу.

Позже были обнаружены еще два трупа: один – на лестничной площадке седьмого этажа, второй – возле подъезда.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с сигаретой. В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.