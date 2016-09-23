Стали известны имена погибших в Гольянове пожарных

Стали известны имена восьми пожарных, погибших при тушении склада на востоке столицы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

"Каждый из них неоднократно участвовал в спасательных операциях и тушении пожаров, рискуя собственными жизнями. На счету каждого спасенные человеческие жизни", – говорится в сообщении.

Юрчиков Александр Васильевич – полковник внутренней службы, начальник службы пожаротушения федеральной противопожарной службы 22 ПСО ФПС по Москве. Награжден медалями МЧС России "За отвагу на пожаре", "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", "Маршал Василий Чуйков", "XXV лет МЧС России", нагрудными знаками МЧС России "За заслуги" и "За отличие".

Акимов Алексей Владимирович – майор внутренней службы, начальник 46 пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы 23 ПСО ФПС по Москве. Награжден ведомственной медалью "Маршал Василий Чуйков".

Георгиев Роман Андреевич – капитан внутренней службы, заместитель начальника отдела проведения аварийно–спасательных работ Управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве. Награжден нагрудным знаком МЧС России "За заслуги", медалями МЧС России "За отвагу на пожаре", "Участнику ликвидации последствий ЧС", "Маршал Василий Чуйков".

Коренцов Александр Владиславович – старший лейтенант внутренней службы, замначальника 59 пожарно–спасательной части федеральной противопожарной службы 22 ПСО ФПС по Москве. Награжден нагрудным знаком МЧС России "За заслуги", медалью МЧС России "Участнику ликвидации последствий ЧС".

Андрюшкин Павел Сергеевич – прапорщик внутренней службы, старший пожарный 59 пожарно–спасательной части федеральной противопожарной службы 22 ПСО ФПС по Москве. Награжден медалью МЧС России "Маршал Василий Чуков".

Голубев Николай Алексеевич – прапорщик внутренней службы, старший пожарный 47 пожарно–спасательной части федеральной противопожарной службы 21 ПСО ФПС по Москве. Начал службу в 18 лет в должности пожарного 59 пожарной части Московской области.

Синелобов Сергей Владимирович – прапорщик внутренней службы, пожарный 47 пожарно–спасательной части федеральной противопожарной службы 21 ПСО ФПС по Москве. Награжден медалью МЧС России "Маршал Василий Чуков".

Макарочкин Павел Геннадиевич – старшина внутренней службы, старший пожарный 59 пожарно–спасательной части федеральной противопожарной службы 22 ПСО ФПС по Москве. Награжден медалями МЧС России "За отвагу на пожаре" и "Участнику ликвидации последствий ЧС".



По данным столичного главка МЧС, спасатели не смогли выйти из-за интенсивного горения, высокой температуры и плотного задымления. В пресс-службе ГУ МЧС по Москве добавили, что потушить пламя удалось в 7:44, через 14 часов после его начала. На месте работали 46 единиц техники и 160 человек.

В министерстве отметили, что погибшие одними из первых прибыли на место пожара, провели разведку и спасли более 100 работников склада. Затем они работали на крыше, чтобы установить водяную завесу для охлаждения газовых баллонов, а когда началось обрушение кровли, то спасатели вытолкнули из эпицентра своих товарищей.

Как сообщает РИА Новости, в ходе тушения спасатели предотвратили возможные последствия возгорания: они не допустили взрыва 30 газовых баллонов, которые вынесли из горящих помещений вместе с двумя масляными трансформаторами. Кроме того, пожарные слили более 60 килограммов аммиака из системы охлаждения, не допустив распространения вещества в сторону домов.

