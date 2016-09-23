Форма поиска по сайту

23 сентября 2016, 10:24

Стали известны имена погибших в Гольянове пожарных

Стали известны имена восьми пожарных, погибших при тушении склада на востоке столицы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

"Каждый из них неоднократно участвовал в спасательных операциях и тушении пожаров, рискуя собственными жизнями. На счету каждого спасенные человеческие жизни", – говорится в сообщении.

  • Юрчиков Александр Васильевич – полковник внутренней службы, начальник службы пожаротушения федеральной противопожарной службы 22 ПСО ФПС по Москве. Награжден медалями МЧС России "За отвагу на пожаре", "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", "Маршал Василий Чуйков", "XXV лет МЧС России", нагрудными знаками МЧС России "За заслуги" и "За отличие".

  • Акимов Алексей Владимирович – майор внутренней службы, начальник 46 пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы 23 ПСО ФПС по Москве. Награжден ведомственной медалью "Маршал Василий Чуйков".

  • Георгиев Роман Андреевич – капитан внутренней службы, заместитель начальника отдела проведения аварийно–спасательных работ Управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве. Награжден нагрудным знаком МЧС России "За заслуги", медалями МЧС России "За отвагу на пожаре", "Участнику ликвидации последствий ЧС", "Маршал Василий Чуйков".

  • Коренцов Александр Владиславович – старший лейтенант внутренней службы, замначальника 59 пожарно–спасательной части федеральной противопожарной службы 22 ПСО ФПС по Москве. Награжден нагрудным знаком МЧС России "За заслуги", медалью МЧС России "Участнику ликвидации последствий ЧС".

  • Андрюшкин Павел Сергеевич – прапорщик внутренней службы, старший пожарный 59 пожарно–спасательной части федеральной противопожарной службы 22 ПСО ФПС по Москве. Награжден медалью МЧС России "Маршал Василий Чуков".

  • Голубев Николай Алексеевич – прапорщик внутренней службы, старший пожарный 47 пожарно–спасательной части федеральной противопожарной службы 21 ПСО ФПС по Москве. Начал службу в 18 лет в должности пожарного 59 пожарной части Московской области.

  • Синелобов Сергей Владимирович – прапорщик внутренней службы, пожарный 47 пожарно–спасательной части федеральной противопожарной службы 21 ПСО ФПС по Москве. Награжден медалью МЧС России "Маршал Василий Чуков".
  • Макарочкин Павел Геннадиевич – старшина внутренней службы, старший пожарный 59 пожарно–спасательной части федеральной противопожарной службы 22 ПСО ФПС по Москве. Награжден медалями МЧС России "За отвагу на пожаре" и "Участнику ликвидации последствий ЧС".


По данным столичного главка МЧС, спасатели не смогли выйти из-за интенсивного горения, высокой температуры и плотного задымления. В пресс-службе ГУ МЧС по Москве добавили, что потушить пламя удалось в 7:44, через 14 часов после его начала. На месте работали 46 единиц техники и 160 человек.

В министерстве отметили, что погибшие одними из первых прибыли на место пожара, провели разведку и спасли более 100 работников склада. Затем они работали на крыше, чтобы установить водяную завесу для охлаждения газовых баллонов, а когда началось обрушение кровли, то спасатели вытолкнули из эпицентра своих товарищей.

Как сообщает РИА Новости, в ходе тушения спасатели предотвратили возможные последствия возгорания: они не допустили взрыва 30 газовых баллонов, которые вынесли из горящих помещений вместе с двумя масляными трансформаторами. Кроме того, пожарные слили более 60 килограммов аммиака из системы охлаждения, не допустив распространения вещества в сторону домов.

Информация о возгорании на складе на Амурской улице поступила в МЧС в 17:23 22 сентября. Было установлено, что горит пластмассовая продукция в одноэтажном кирпичном здании склада ЗАО "Виктория". Расстояние до ближайших жилых домов составляло 500 метров, но угрозы для жизни и здоровья населения в Гольянове нет.

К 22:30 площадь пожара увеличилась до четырех тысяч квадратных метров, ему была присвоена четвертая категория сложности. При тушении огня погибли пожарные.

Как сообщили телеканалу "Москва 24" в столичном управлении МЧС, специалисты мобильной лаборатории взяли пробы воздуха в районе пожара на расстоянии 50 метров от горящего здания. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не обнаружено.

В столичном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".

Сергей Собянин сообщил, что город окажет всю необходимую помощь семьям погибших.

