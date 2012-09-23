Форма поиска по сайту

23 сентября 2012, 16:46

Происшествия

Пожар в заброшенном здании на проспекте Мира потушен

Фото: ИТАР-ТАСС

Пожарным удалось ликвидировать возгорание в трехэтажном производственном здании старой постройки на проспекте Мира, дом 222.

Загоревшееся помещение не эксплуатировалось, поэтому жертв и пострадавших в результате воскресного ЧП нет.

Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного около половины третьего дня. В 15.09 огонь на площади 50 квадратных метров потушили, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Дознавателям еще предстоит выяснить причину и обстоятельства возгорания.

