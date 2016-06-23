Семьи погибших на пожаре во Фрязине спасателей получат жилье

Скрин с видео телеканала "Москва 24"

Семьи пожарных, погибших при спасении людей во время пожара на мебельной фабрике в подмосковном Фрязине, обеспечат жильем. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Глава ведомства Владимир Пучков поставил задачу обеспечить жильем семьи погибших пожарных Сергея Плахтиенко и Эдуарда Заузолкова и оказать им всемерную помощь. Министр также дал указание решить другие бытовые и социальные проблемы этих семей.

Тела спасателей Плахтиенко и Заузолкова нашли на месте пожара 20 июня. Оба погибших будут посмертно представлены к награждению Орденами Мужества, такое распоряжение вчера сделал Владимир Пучков.

Пожар начался 16 июня вечером. Загорелось одноэтажное здание, в котором располагается итальянская мебельная фабрика Moder. Площадь пожара составила более 3700 квадратных метров, произошло обрушение кровли на площади 1800 квадратных метров. Пожару была присвоена третья категория сложности.

На ликвидацию открытого горения потребовалось 12 часов, к тушению пожара были привлечены 149 человек и 50 единиц техники. В ходе тушения пожара были обнаружены тела троих сотрудников отдела сбыта: двоих женщин и мужчины.