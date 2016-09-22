Из горящего склада на Амурской улице эвакуировали 100 человек

Из горящего склада на Амурской улице эвакуировали около ста человек. Об этом телеканалу "Москва 24" рассказали в МЧС Москвы.

В числе эвакуированных были сотрудники склада, которых своевременно вывели из здания.

Фотогалерея 1 из 7