Из горящего склада на Амурской улице эвакуировали 100 человек

Из горящего склада на Амурской улице эвакуировали около ста человек. Об этом телеканалу "Москва 24" рассказали в МЧС Москвы.
В числе эвакуированных были сотрудники склада, которых своевременно вывели из здания.
История вопросаИнформация о возгорании на складе на Амурской улице поступила в МЧС в 17:23 22 сентября. Было установлено, что горит пластмассовая продукция в одноэтажном кирпичном здании склада ЗАО "Виктория". Расстояние до ближайших жилых домов составляет 500 метров.
К 22:30 площадь пожара увеличилась до 4 тысяч квадратных метров. СМИ сообщили о гибели нескольких пожарных, которые участвовали в тушении склада. Свои соболезнования в связи с гибелью спасателей выразил Сергей Собянин.
Пропавшие пожарные работали на крыше здания, когда произошло обрушение кровли на площади 1,5 тысячи квадратных метров.
Как сообщили телеканалу "Москва 24" в столичном управлении МЧС, специалисты мобильной лаборатории взяли пробы воздуха в районе пожара на расстоянии 50 метров от горящего здания. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не обнаружено.
Угрозы для населения района Гольяново, по словам представителей МЧС, нет.
По предварительной информации, пламя вспыхнуло из-за того, что в здании не выключали обогревательные приборы.
Работу пожарных осложняет нестандартная планировка здания: огнеборцам трудно потушить пламя, которое распространяется с огромной скоростью. В настоящее время площадь, охваченная огнем, превышает 4 тысячи квадратных метров.