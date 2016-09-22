Форма поиска по сайту

22 сентября 2016, 23:37

Происшествия

Из горящего склада на Амурской улице эвакуировали 100 человек

Из горящего склада на Амурской улице эвакуировали около ста человек. Об этом телеканалу "Москва 24" рассказали в МЧС Москвы.

В числе эвакуированных были сотрудники склада, которых своевременно вывели из здания.

История вопроса

Информация о возгорании на складе на Амурской улице поступила в МЧС в 17:23 22 сентября. Было установлено, что горит пластмассовая продукция в одноэтажном кирпичном здании склада ЗАО "Виктория". Расстояние до ближайших жилых домов составляет 500 метров.

К 22:30 площадь пожара увеличилась до 4 тысяч квадратных метров. СМИ сообщили о гибели нескольких пожарных, которые участвовали в тушении склада. Свои соболезнования в связи с гибелью спасателей выразил Сергей Собянин.

Пропавшие пожарные работали на крыше здания, когда произошло обрушение кровли на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

Как сообщили телеканалу "Москва 24" в столичном управлении МЧС, специалисты мобильной лаборатории взяли пробы воздуха в районе пожара на расстоянии 50 метров от горящего здания. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не обнаружено.

Угрозы для населения района Гольяново, по словам представителей МЧС, нет.

По предварительной информации, пламя вспыхнуло из-за того, что в здании не выключали обогревательные приборы.

Работу пожарных осложняет нестандартная планировка здания: огнеборцам трудно потушить пламя, которое распространяется с огромной скоростью. В настоящее время площадь, охваченная огнем, превышает 4 тысячи квадратных метров.

Главное

