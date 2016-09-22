Угрозы для жизни и здоровья населения в Гольянове нет – МЧС

Угрозы для жизни и здоровья населения в Гольянове, где горит склад, нет. Об этом телеканалу "Москва 24" сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС Москвы Андрей Мищенко.
Роспотребнадзор начал брать пробы воздуха в районе ЧП. Специалисты советуют горожанам, проживающим в районе пожара, не открывать окна и, по возможности, не выходить из дома.
Мнение экспертаПри возгорании пластика выделяются очень опасные токсичные вещества. Их воздействие – это поражающее действие на дыхательную систему, токсическое и отравляющее. Если вы находитесь недалеко от очага пожара, нужно как можно быстрее покинуть данное место. Если вы почувствовали, что вам тяжело дышать, у вас саднение, жжение в области дыхательных путей, моментально нужно дать влажную марлю, приложить ее к лицу, дышать только через нее.
Если вы живете где-то рядом, закройте окна, закройте двери, ни в коем случае не проветривайте помещение. Но можете пользоваться кондиционером, поскольку он не засасывает воздух с улицы. А включает рециркуляцию внутри квартиры.
Пожар на складе в ГольяновеИнформация о возгорании на складе на Амурской улице поступила в МЧС в 17:23 22 сентября. Было установлено, что горит пластмассовая продукция в одноэтажном кирпичном здании склада ЗАО "Виктория". Расстояние до ближайших жилых домов составляет 500 метров.
К 22:30 площадь пожара увеличилась до 4 тысяч квадратных метров. СМИ сообщили о гибели нескольких пожарных, которые участвовали в тушении склада. В МЧС заявили, что с ними пропала связь, но не подтвердили информацию о гибели.
По данным Мищенко, пропавшие пожарные работали на крыше здания, когда произошло обрушение кровли на площади 1,5 тысячи квадратных метров.
По предварительной информации, пламя вспыхнуло из-за того, что в здании не выключали обогревательные приборы. Впрочем, рассматриваются и другие версии возникновения пожара: от бытовой до технической.
Работу пожарных осложняет нестандартная планировка здания: огнеборцам трудно потушить пламя, которое распространяется с огромной скоростью.