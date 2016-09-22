Угрозы для жизни и здоровья населения в Гольянове нет – МЧС

Угрозы для жизни и здоровья населения в Гольянове, где горит склад, нет. Об этом телеканалу "Москва 24" сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС Москвы Андрей Мищенко.

Роспотребнадзор начал брать пробы воздуха в районе ЧП. Специалисты советуют горожанам, проживающим в районе пожара, не открывать окна и, по возможности, не выходить из дома.

Мнение эксперта При возгорании пластика выделяются очень опасные токсичные вещества. Их воздействие – это поражающее действие на дыхательную систему, токсическое и отравляющее. Если вы находитесь недалеко от очага пожара, нужно как можно быстрее покинуть данное место. Если вы почувствовали, что вам тяжело дышать, у вас саднение, жжение в области дыхательных путей, моментально нужно дать влажную марлю, приложить ее к лицу, дышать только через нее. Если вы живете где-то рядом, закройте окна, закройте двери, ни в коем случае не проветривайте помещение. Но можете пользоваться кондиционером, поскольку он не засасывает воздух с улицы. А включает рециркуляцию внутри квартиры.

Алексей Бессмертный врач аллерголог-иммунолог

