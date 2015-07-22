На сгоревшую колокольню Новодевичьего монастыря вернули крест

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

На колокольне Новодевичьего монастыря установили воссозданный после пожара крест. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры России.

Крест покрыт свинцовым суриком на олифе — традиционной основой для позолотных работ. Завершить позолотные работы планируется в сентябре 2015 года.

"Ведутся работы по креплению декоративных элементов креста и установке специального технологического контура для производства позолоты", – отметили в пресс-службе.

Фото: mkrf.ru

Проект реставрации колокольни был разработан специалистами Центральных научно-реставрационных проектных мастерских с привлечением экспертов Центрального научно-исследовательского института строительных конструкций имени Кучеренко.

Колокольня Новодевичьего монастыря загорелась вечером 15 марта. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

По данным МЧС, основная версия случившегося – нарушение правил пожарной безопасности. Также среди возможных причин называли замыкание электропроводки тепловых пушек и неосторожное обращение с огнем.

В пресс-службе министерства культуры подчеркнули, что реставрационные работы производились без использования пожароопасных материалов, а тепловые пушки были выключены еще неделю назад.

Также сообщалось, что после пожара на колокольне Новодевичьего монастыря потребуется заменить купол и некоторые колокола.