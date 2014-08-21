В Тверской области ликвидировали все природные пожары

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На территории Тверской области полностью ликвидированы все очаги возгораний в Калининском и Конаковском районах. Теперь в регионе нет пожаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тверской области.

Напомним, 6 августа из-за природных пожаров на всей территории Тверской области ввели режим чрезвычайной ситуации. До этого режим ЧС действовал в Калининском, Кимрском, Рамешковском и Конаковском районах.

Ранее для тушения пожаров в Тверской области привлекали даже дополнительные силы. Всего для ликвидации природных пожаров в Тверской области привлекли более 1,2 тысяч человек и 247 единиц техники. В тушении была задействована и авиация МЧС - два вертолета Ми-8, три вертолета Ка-32 и самолет-амфибия Бе-200.

Всего в регионе действовали пять очагов природных пожаров на площади около 84 гектаров, в том числе два торфяных - в Конаковском и Калининском районах. Действующая площадь активного горения торфяников составляла 65 гектаров.

Дым доходил и до столицы. Некоторые москвичи, проживающие на северо-востоке и востоке города сообщали, что чувствовали запах гари.