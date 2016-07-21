С пожаром на пивзаводе в Москве боролись два пожарных корабля

Фото: moscow.mchs.ru/

Два пожарно-спасательных корабля использовали для тушения пожара на бывшем пивоваренном заводе в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Пожарно-спасательные корабли "Полковник Чернышев" и "Надежда" прибыли на пожар для бесперебойной подачи воды. Также в тушении огня были задействованы пожарные автомобили с установкой "Кобра", которые позволяют бороться с огнем, не заходя в помещение.

Пожар на Кутузовском проспекте, в здании бывшего пивзавода, вспыхнул в 1:39. Площадь возгорания составила порядка 5,5 тысячи квадратных метров. В горящем здании произошли обрушения кровли, строительных конструкций и перекрытий первого этажа. Пламя тушили 70 расчетов МЧС. В пресс-службе МЧС отметили, что на нижние этажи и соседние помещения вовремя были поданы водяные стволы, что позволило не допустить дальнейшее развитие пожара.

В 4:50 возгорание было ликвидировано, в настоящее время проводятся работы по разбору завалов.

После ликвидации возгорания на место пожара прибыла лаборатория МЧС, которая не нашла сильного загрязнения воздуха, однако жильцам расположенных рядом домов рекомендовали закрывать окна.