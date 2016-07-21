Превышения ПДК вредных примесей после пожара на пивзаводе не выявлено – МЧС

Фото: moscow.mchs.ru

МЧС не выявило превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ после пожара на бывшем пивзаводе в столице, сообщает пресс-служба ведомства.

После ликвидации возгорания на место прибыла лаборатория МЧС, которая не нашла сильного загрязнения воздуха, однако жильцам расположенных рядом домов рекомендуется закрывать окна.

Пожар в здании старой постройки на Кутузовском проспекте, в здании бывшего пивзавода, вспыхнул в 1:39. Площадь возгорания составила порядка 5,5 тысячи квадратных метров. В горящем здании произошли обрушения кровли, строительных конструкций и перекрытий первого этажа.

Пламя тушили 70 расчетов МЧС, К месту ЧП был вызван пожарный корабль "Евгений Чернышов" для организации подачи воды из Москвы-реки. В 4:50 возгорание было ликвидировано, в настоящее время проводятся работы по разбору завалов и проливке водой отдельных конструкций. Сведений о пострадавших не поступало.