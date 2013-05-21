В Подмосковье загорелся склад с резиной

Крупный пожар произошел днем 21 мая на складе резины в Чеховском районе Подмосковья. Сообщение о возгорании в деревне Филипповское поступило на пульт спасателей около 13.45.

Прибыв на место ЧП, пожарные обнаружили, что резина горит внутри здания и снаружи. Спустя час после начала тушения пожара ему был присвоен второй номер сложности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Площадь возгорания составила 6 тысяч квадратных метров.

В результате происшествия никто не пострадал. На место прибыл заместитель начальника подмосковного управления МЧС Вадим Беловошин. По последним данным, локализовать пожар удалось в 16.42.