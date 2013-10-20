Пожар на рынке "Садовод" в Москве потушен

Пожар на рынке "Садовод" потушен

Пожар на рынке "Садовод" на 14 км МКАД потушен, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

"Благодаря слаженным действиям спасателей, пожар был полностью потушен в 19:39 и не допущено дальнейшее распространение огня. Общая площадь пожара составила 70 кв. метров", - говорится в сообщении.

Тушение пожара осложнялось большим количеством дыма. В результате происшествия пострадавших нет, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в одном из торговых павильонов на площади 50 кв. метров.

В тушении пожара принимали участие 14 пожарно-спасательных подразделений, численностью 64 человека.