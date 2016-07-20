В жилом доме на северо-востоке столицы сгорел балкон

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В жилом доме на северо-востоке столицы произошел пожар. Пламя охватило один из балконов, сообщили корреспонденту m24.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Огонь вспыхнул на балконе седьмого этажа в доме по адресу: проезд Шокальского, дом 4. В настоящее время сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Два дня назад в жилом доме в Грузинском переулке сгорела квартира.

Пожар вспыхнул на втором этаже дома № 12. Пламя было локализовано в 8:48, а в 8:55 – ликвидировано. Никто не пострадал.