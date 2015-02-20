На Ленинградском проспекте сгорела легковушка

Видео: житель города Анна Артамонова

На Ленинградском проспекте сгорел легковой автомобиль, сообщила M24.ru очевидец происшествия Анна.

Пламя вспыхнуло недалеко от станции метро "Аэропорт". Как уточняет телеканал "Москва 24", площадь возгорания составила восемь квадратных метров.

Отметим, движение в районе ЧП не затруднено. Сведений о пострадавших не поступало.

Фото: житель города Анна Артамонова

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