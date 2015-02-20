На Ленинградском проспекте сгорела легковушка

Пламя вспыхнуло недалеко от станции метро "Аэропорт". Как уточняет телеканал "Москва 24", площадь возгорания составила восемь квадратных метров.
Отметим, движение в районе ЧП не затруднено. Сведений о пострадавших не поступало.
Фото: житель города Анна Артамонова
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