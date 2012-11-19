Два человека погибли при пожаре в подмосковных Мытищах

При пожаре в Мытищах погибли два человека

Деревянно-рубленный жилой дом горел в ночь на понедельник в городе Мытищи Московской области. В результате ЧП погибли два человека.

Информация о пожаре на улице Войкова в доме №9 поступила в дежурную часть в 1.09. Пожару был присвоен второй номер сложности. Существовала угроза распространения огня на соседние постройки: в трех метрах расположена ветеринарная клиника.

"Площадь пожара составила триста квадратных метров. В 3.55 возгорание было ликвидировано", — сообщил представитель ведомства.

Дом, где произошел пожар, состоял из нескольких пристроек. Возгорание произошло в самой старой части, возраст которой около ста лет. Там отсутствовал газ, но было электричество и водопровод. Отапливался дом печным способом. В сгоревшей части проживал пенсионер.

Причину возгорания спасатели пока не устанавили.