На юго-востоке Москвы горела больница №53

Во время пожара в 53-й больнице на улице Трофимова никто не пострадал

На юго-востоке Москвы ночью горела больница №53. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет, сообщает телеканал "Москва 24".

Огонь вспыхнул в ночь на вторник в подвале хирургического отделения. Пожарные спасли находившихся там двух человек. Площадь пожара составила порядка десяти квадратных метров.

В настоящее время возгорание ликвидировано, идет проветривание помещений. Все пациенты и медицинский персонал, эвакуированные из хирургического отделения, временно размещены в другом крыле больницы.