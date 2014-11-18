МЧС просит москвичей не покидать дома вблизи пожара на Балтийской улице

Пожар на севере Москвы пока не локализован

Спасатели рекомендуют закрыть окна и двери, а также не выходить на улицу жителям домов, расположенных вблизи дома №14 по Балтийской улице.

"Уважаемые жители домов, расположенных вблизи дома номер 14 по Балтийской улице - во избежание задымления Ваших квартир и отравления продуктами горения Главное Управление МЧС России по городу Москве рекомендует Вам плотно закрыть окна и двери, не выходите на улицу, пейте больше жидкости, воздержитесь от курения. При появлении недомогания незамедлительно обратитесь за медицинской помощью", - сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Как сообщил M24.ru сотрудник пресс-службы, борьба с огнем пока продолжается.

Напомним, что пожар вспыхнул в доме №14 по Балтийской улице около 15.00, спустя 20 минут ему присвоили второй ранг сложности. Спасательные подразделения эвакуировали 12 человек из горящего здания.

Отметим, что при втором номере (ранге) пожара на месте работают шесть отделений МЧС или больше, а при большой площади горения запрашиваются дополнительно еще два отделения из соседних районов.

По предварительной информации, в пятиэтажном здании горит четвертый этаж, площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Движение в районе ЧП ограничено.