Спасатели эвакуировали людей из горящего бизнес-центра на севере Москвы

На севере Москвы горит административное здание

Спасательные подразделения эвакуировали 12 человек из горящего бизнес-центра, расположенного около Алабяно-Балтийского тоннеля, передает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Пожар вспыхнул в доме №14 по Балтийской улице около 15.00, спустя 20 минут ему присвоили второй ранг сложности.

Отметим, что при втором номере (ранге) пожара на месте работают шесть отделений МЧС или больше, а при большой площади горения запрашиваются дополнительно еще два отделения из соседних районов.

По предварительной информации, в пятиэтажном здании горит четвертый этаж, площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Движение в районе ЧП ограничено.