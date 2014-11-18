Москва может запустить программу по замене газовых плит на электрические

В московских квартирах газовые плиты могут заменить на электрические

В Москве могут запустить программу по замене газовых плит в квартирах горожан на электрические. Вопрос поднимут в декабре на слушаниях в Мосгордуме, сказал M24.ru глава комиссии по городскому хозяйству Степан Орлов. Глава департамента топливно-энергетического хозяйства Павел Ливинский заявил M24.ru, что власти рассматривают такой вариант. Вопрос о замене газового оборудования вновь актуализировался после аварии на подстанции в Пресненском районе, из-за которой загорелись 18 квартир.

"Безусловно, в перспективе нужно отказываться от газовых плит, поскольку электрические более безопасны, - сообщил Орлов. -.Как это сделать, будем думать. Необходимо стимулировать людей соблюдать правила техники безопасности, учитывать сроки работы газового оборудования. Для малоимущих москвичей необходимы меры социальной поддержки. Мы планируем обсудить эти вопросы в декабре на слушаниях с участием правительства Москвы и экспертов".

Заседания будут посвящены развитию газового хозяйства, в том числе проблемам безопасности и финансирования. "Что касается аварии в Пресненском районе, то надо дождаться результатов расследования", - отметил депутат.

Глава департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы Павел Ливинский подтвердил, что власти обсуждают вариант замены газовых плит на электрические. "Мы рассматриваем этот вопрос", - сказал Ливинский, отказавшись уточнить детали. В пресс-службе департамента не смогли оперативно ответить на вопросы M24.ru.

Еще в 2010 году обсуждалась возможность в течение 10 лет заменить все газовые плиты в квартирах жителей на электрические. По данным на 2009 год, у каждой третьей газовой плиты в Москве истек 15-летний срок эксплуатации. В 2012 году столичные власти заменили за счет города 70 тысяч аварийных газовых плит. Однако поменяли их не на электрические, а на более современные газовые. Замену проводили в квартирах горожан, которым положены льготы: ветеранов, инвалидов, малообеспеченых семей. Больше всего - более 17 тысяч плит заменили в Северном округе, 11 тысяч плит обновили на юге и около 10, 3 тысяч на западе. Сколько газовых плит в Москве заменили на электрические, неизвестно.



Представитель московского отделения общественной организации "Опора России" Николай Диваков полагает, что замена газовых плит на электрические логична в тех домах, где могут быть старые коммуникации. "Если где-то требуется масштабная реконструкция газопроводов, то в качестве альтернативы можно рассмотреть замену плит в домах. Правильно установленные электрические плиты, безусловно, более безопасны, чем электрические", - подчеркнул эксперт.

Эксперт фонда "Институт экономики города" Владилен Прокофьев отметил, что замена газовой плиты на электрическую стоит несколько десятков тысяч рублей. "Чтобы установить электрическую плиту, нужно перекладывать сети и тянуть новый кабель, который сможет выдержать дополнительные большие нагрузки. При этом пользоваться электрической плитой на 30-40% дороже, чем газовой", - отметил эксперт.

Директор фонда энергетического развития ОАО "Россети" Сергей Пикин добавил, что в семьях, где используют газ для приготовления пищи, ежемесячно экономят несколько сотен рублей при оплате коммунальных счетов. По мнению эксперта, если город запустит программу замены газовых плит на электрические, то он должен хотя бы частично компенсировать жителям стоимость этой замены.

При этом он добавил, что в современных домах не устанавливают газовые плиты. "Это связано в основном с тем, что провести газ в высотку - это очень сложный технологический процесс, к тому же подключение к газу еще сложнее, чем подключение к электросетям. Поэтому застройщики ограничиваются электричеством, которое все равно неизбежно нужно подвести",- отметил эксперт.

Эксперт заключил, что "Мосгаз" должен вкладывать средства в развитие своей инфраструктуры, необходимо провести аудит, проанализировать состояние коммуникаций.

Авария на Пресне Напомним, воскресным вечером 16 ноября из-за ЧП на газораспределительной подстанции Пресненского района Напомним, воскресным вечером 16 ноября из-за ЧП на газораспределительной подстанции Пресненского района загорелись 18 квартир на Шелепихинской набережной. Шесть человек пострадали. Две пожилые женщины попали в Институт Склифософского с ожогами дыхательных путей. Еще шестьсот жителей эвакуировали с места ЧП. Без газа остался 31 дом. Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что все квартиры отремонтируют за счет городского бюджета вне зависимости от того, приватизированы они или нет. При этом почтив все пострадавшие дома уже подключены к газоснабжению. ГУП "Мосгаз" придется компенсировать москвичам стоимость утраченного имущества. В городе создана специальная комиссия из представителей Ростехнадзора, "Мосгаза", департамента топливно-энергетического хозяйства и независимых экспертов, которая должна в течение 10 дней и установить причину ЧП. Между тем следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По данным следствия, 16 ноября "неустановленные лица из числа сотрудников, осуществляющих эксплуатацию газораспределительных пунктов", проводили работы, "не отвечающие требованиям безопасности здоровья потребителей". Произошел скачок давления в газораспределительной сети, утечка бытового газа произошло и возгорание.



София Сарджвеладзе, Дарья Миронова