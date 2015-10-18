Из-за пожара в ТиНАО обрушилась стена жилого дома

При взрыве газового баллона в ТиНАО пострадал человек

В результате пожара в ТиНАО обрушилась часть внешней стены частного трехэтажного дома, сообщает Агентство "Москва" .

Возгорание произошло по адресу: поселок Марушкинское, садовое некоммерческое товарищество "Толстопальцево-5", улица Рождественская, участок №626.

По данным столичного управления МЧС, площадь обрушения стены составила около 100 квадратных метров, а площадь самого пожара достигла 3 квадратных метров.

По словам источника агентства в экстренных службах города, часть стены дома была разрушена в результате взрыва газового баллона.

"Прибывшие на место происшествия службы города установили, что в результате взрыва газового баллона разрушена левая и задняя часть дома, идет дым", - пояснил. Собеседник агентства добавил, что под завалом может находиться человек.

Как уточняет телеканал "Москва 24", в результате взрыва газового баллона пострадал один человек.