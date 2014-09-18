Из горящего офисного здания на юго-востоке Москвы эвакуировали 100 человек

Фото: ИТАР-ТАСС

На юго-востоке Москвы загорелось офисное здание, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Пожар произошел в офисном здании во 2-м Южнопортовом проезде. В 12.37 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании, а в 12.43 на место прибыл пожарный отряд. По словам сотрудника пресс-службы, возгорание произошло на пятом этаже.

Он добавил, что из здания эвакуировали около 100 человек. Площадь пожара составила около 300 квадратных метров. По предварительной информации пострадавших нет.