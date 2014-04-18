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18 апреля 2014, 15:22

ЧП

На севере Москвы горело складское помещение

Фото: Читатель M24.ru

Читательница M24.ru Ангелина сообщила, что на севере Москвы крупный пожар.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Москве уточняет, что на улице Дыбенко горело складское помещение, площадь пожара составила 80 квадратных метров.

В тушении пожара принимали участие 20 пожарно-спасательных подразделений, пострадавших нет.

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