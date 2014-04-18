На севере Москвы горело складское помещение

Фото: Читатель M24.ru

Читательница M24.ru Ангелина сообщила, что на севере Москвы крупный пожар.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Москве уточняет, что на улице Дыбенко горело складское помещение, площадь пожара составила 80 квадратных метров.

В тушении пожара принимали участие 20 пожарно-спасательных подразделений, пострадавших нет.

Хотите увидеть свои новости на канале "Москва 24" и страницах M24.ru? Присылайте их нам! Если вы стали свидетелем интересного события, расскажите о нем любым удобным для вас способом.

Ждем также фото и видео. Делайте новости вместе с M24.ru!