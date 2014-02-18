Форма поиска по сайту

18 февраля 2014, 05:55

Происшествия

В здании в САО произошел пожар на площади 350 квадратных метров

Во вторник рано утром в производственном здании на севере Москвы произошел пожар на площади 350 квадратных метров.

Как передает ГУ МЧС России по Москве, сообщение о возгорании в одноэтажном металлическом производственном здании по адресу Ильменский проезд, дом 9, строение 1 поступило в 4:01. Первые пожарные прибыли на место в 04:11. Площадь возгорания составила 350 квадратных метров. В 05:48 пожар был полностью потушен.

Пострадавших нет.

На месте ЧП работали 23 пожарно-спасательных подразделения численностью 92 человека.

