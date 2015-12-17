Форма поиска по сайту

17 декабря 2015, 13:31

Происшествия

Причиной пожара в здании полиции в Москве мог стать поджог

Фото: ТАСС/Павел Бедняков

Причиной пожара в здании полиции на Новослободской улице мог стать поджог. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подозрение у стражей порядка вызвало то обстоятельство, что пламя вспыхнуло сразу в двух местах: на третьем и четвертом этажах.

Сотрудники МЧС не исключают, что это два независимых очага пожара, причиной которого мог стать поджог.

Напомним, сегодня утром в центре Москвы загорелось пятиэтажное здание культурного центра ГУ МВД, пожару был присвоен III ранг опасности. Площадь пожара достигала 200 метров.

На месте работала лаборатория ГУ МЧС по Москве, предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена. Из-за пожара движение по Новослободской улице было почти перекрыто, три из четырех полос в центр.

Примерно полчаса назад пожар был ликвидирован. В тушении принимали участие 141 человек и 39 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало – ранее сообщалось, что в момент возгорания в здании не было людей.

