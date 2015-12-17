Пожар в культурном центре МВД на Новослободской ликвидирован

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Спасатели ликвидировали пожар в здании на Новослободской улице в Москве, где расположен культурный центр столичной полиции, передает пресс-служба столичного ГУ МЧС.

В тушении принимали участие 141 человек и 39 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало – ранее сообщалось, что в момент возгорания в здании не было людей. Движение по Новослободской улице открыто как для общественного, так и личного транспорта.

Напомним, сегодня утром в центре Москвы загорелось пятиэтажное здание культурного центра ГУ МВД, пожару присвоен III ранг опасности. Площадь пожара достигала 200 метров.

На месте работала лаборатория ГУ МЧС по Москве, предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена. Из-за пожара движение по Новослободской улице было почти перекрыто, три из четырех полос в центр.