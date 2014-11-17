Поврежденные от взрыва газа квартиры восстановят за месяц

В поврежденных от взрыва газа квартирах начался ремонт

Квартиры, поврежденные при пожарах в Пресненском районе, восстановят в течение месяца, сообщил M24.ru пресс-секретарь префекта ЦАО Павел Большунов.

"Всего предстоит отремонтировать 11 квартир. Из них пять однокомнатных, четыре двухкомнатные и две трехкомнатные. Как только закончится проветривание квартир, первым делом там заменят остекление", - уточнил Павел Большунов.

По его словам, в квартирах заменят окна и проведут восстановительные работы, а по желанию собственников восстановят отделку помещений. Вероятнее всего, ремонтом займутся бригады ГБУ "Жилищник" Пресненского и других районов.

Сейчас в квартирах уже идут работы по снятию обгорелой побелки с потолков и обоев. Остальные работы планируют завершить в срок от двух до четырех недель.

"Цвет новых обоев, если их будут клеить, согласуют с собственниками", - отметил пресс-секретарь префекта ЦАО. Он также добавил, что две пострадавшие семьи сейчас находятся в гостинице "Мосгортранса" на улице 1905 года.

Напомним, 16 ноября в Пресненском районе из-за скачка давления газа произошли пожары в 18 квартирах. В результате ЧП пострадали шесть человек. Двое были госпитализированы, еще четверым медицинская помощь оказана амбулаторно. Столичным пожарным удалось спасти около 12 человек. Около 600 человек было эвакуировано.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники службы Мосгаза, префектуры и управ района совместно с сотрудниками МЧС.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что причиной скачка давления газа и возгорания в квартирах могла быть неисправность редуктора сброса газа. "Сегодня мы считаем, что не сработал редуктор сброса газа", - сказал Бирюков, добавив, что редуктор не сработал на какие-то доли секунды, "то есть можно говорить о технической неполадке в работе этой системы закрытия".

Он также добавил, что ремонт квартир, поврежденных в результате скачка давления газа, будет проведен за счет Мосгаза.