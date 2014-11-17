По факту газовой аварии в центре столицы возбудили уголовное дело

По факту газовой аварии в Пресненском районе возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту газовой аварии, произошедшей в Пресненском районе в воскресенье, передает телеканал "Москва 24".

Напомним, 16 ноября в Пресненском районе из-за скачка давления газапроизошли пожары в 18 квартирах. В результате этого пострадали шесть человек. Два человека госпитализированы, еще четверым медицинская помощь оказана амбулаторно.

Ранее M24.ru сообщало, что восстановительные работы после возгораний в Пресненском районе продолжаются. В данный момент без газа находится 31 дом. Штатное газоснабжение домов будет включено, как только завершится проверка всего газового контура квартала.

Возгорания в домах на Шелепихинской набережной произошли в результате неисправности на газораспределительной подстанции. Столичным пожарным удалось спасти около 12 человек. Около 600 человек было эвакуировано.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники службы Мосгаза, префектуры и управ района совместно с сотрудниками МЧС. Для жителей, проживавших в 18 пострадавших квартирах, на безвозмездной основе предоставлена гостиница.

Как ранее заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, пострадавшие квартиры будут восстановлены за счет городского бюджета.