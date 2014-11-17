Без газа остаются жители 31 дома в Пресненском районе

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Восстановительные работы после возгораний в Пресненском районе продолжаются, сообщил Агентству "Москва" источник в экстренных службах города. В данный момент без газа находится 31 дом.

Как отметил собеседник агентства, штатное газоснабжение домов будет включено, как только завершится проверка всего газового контура квартала. Напомним, в Пресненском районе из-за скачка давления газапроизошли пожары в 18 квартирах.

В результате этого пострадали шесть человек. Два человека госпитализированы, еще четверым медицинская помощь оказана амбулаторно. Кроме того, одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Возгорания в домах на Шелепихинской набережной произошли в результате неисправности на газораспределительной подстанции. Столичным пожарным удалось спасти около 12 человек. Около 600 человек было эвакуировано.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники службы Мосгаза, префектуры и управ района совместно с сотрудниками МЧС. Для жителей, проживавших в 18 пострадавших квартирах, на безвозмездной основе предоставлена гостиница.

Как ранее заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, пострадавшие квартиры будут восстановлены за счет городского бюджета. Отметим, что по факту пожаров в квартирах в Пресненском районе уже начата доследственная проверка.