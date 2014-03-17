На улице Бутлерова произошел пожар на площади 150 кв. метров

Фото: ИТАР-ТАСС

На юго-западе столицы произошел пожар в производственном здании. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщает пресс-служба главка столичного МЧС.

Сигнал о возгорании по адресу улица Бутлерова, дом 17, поступил на пульт оперативного дежурного в 11.29. На место немедленно выехали пожарные расчеты.

Прибывшие на место подразделения выяснили, что горит производственное здание. В строении загорелась мебель на площади 150 квадратных метров.

В ходе тушения пожара были эвакуированы 30 человек. Никто не пострадал.

В 12.15 возгорание было полностью потушено.