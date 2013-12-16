Пожар на рынке "Садовод" потушен

Пожар на рынке "Садовод" локализован

Спасатели потушили пожар на рынке "Садовод", вспыхнувший в ночь на 16 декабря.

Как сообщает пресс-служба столичного главка МЧС, пострадавших нет, в районе ЧП машины движутся без затруднений. Про предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

Напомним, сообщение о пожаре на 14-м километре МКАД поступило на пульт службы "01" в 00.37.

Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия через десять минут. Было установлено, что загорелись металлические павильоны с товарами на площади 300 квадратных метров.

Локализовать пламя удалось только около 5 часов утра.

Рынок "Садовод" горит не в первый раз: два месяца назад там также вспыхнул пожар. Чтобы его потушить, потребовалось 10 пожарных расчетов.

Сам рынок планируется перестроить - там появится трехэтажный торговый центр, паркинг на 1800 мест и ветеринарная лаборатория.