Пожар произошел на московском рынке "Садовод"

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На рынке "Садовод", расположенном на 14 километре МКАД, в ночь на понедельник произошел крупный пожар. Об этом "Интерфакс" проинформировали в ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о ЧП поступило на пульт службы "01" в 0:37. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия через десять минут. Было установлено, что загорелись металлические павильоны с товарами на площади 300 квадратных метров.

Столичный главк МЧС призвал жителей расположенных рядом домов не поддаваться панике. Во избежание попадания дыма в квартиры специалисты рекомендовали закрыть окна и форточки.

Информация о пострадавших пока не поступала.