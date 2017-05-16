Движение поездов на Павелецком направлении вошло в график после возгорания

Движение поездов на станции Михнево Павелецкого направления вошло в график после ликвидации пожара в вагоне, сообщает пресс-служба МЖД.

Ранее поезда курсировали по соседним путям.

Железнодорожники отбуксировали вагон, освободили первый главный путь и подали на нем напряжение, которое снималось из-за работы пожарных.

В пути с отклонением графика до 10 минут следуют две электрички из Москвы в сторону области. С 30-минутным отклонением от расписания едет пригородный поезд № 6007 сообщением Москва – Узуново, в который пересадили пассажиров электрички № 6075.

На станции Узуново последняя электричка № 6857 до станции Павелец-1-Тульский отправится в рейс после прибытия на станции Узуново поезда № 6007. По расписанию электричка должна была уехать в 20:10.