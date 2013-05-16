Рядом с Подмосковьем начали гореть торфяники

Фото: ИТАР-ТАСС

Из-за жары на границах с Подмосковьем уже горят торфяники. МЧС и волонтеры тушат пожары на севере - в Тверской области. В городе Конаково торф горит на площади около 10-ти тысяч квадратных метров. Если огонь будет распространяться, Москве эти пожары грозят задымлением.

Со смогом горожане знакомы давно - самая сложная ситуация была в столице летом 2010-го года. Тогда москвичи почти месяц дышали дымом от горящих торфяников. В МЧС уверяют, что в этом году ситуация не повторится. Под особым контролем несколько десятков районов Подмосковья. Среди них: Луховицкий, Шатурский, Орехово-Зуевский, Егорьевский, Ногинский, Павлово-Посадский, Клинский, Дмитровский, Талдомский, Щелковский, Шаховский, Лотошинский, Коломенский, а также подмосковные города Электрогорск и Рошаль.

На обводнение торфяников в Московской области в этом году выделено почти 1,5 миллиарда рублей. На эти деньги построят почти 600 пожарных водоемов и больше 50-ти дорог.