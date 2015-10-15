На юге Москвы на автостоянке сгорело три автомобиля

В ЮАО произошел пожар в закрытом гараже

Ночью пожарным пришлось тушить автостоянку в районе Борисовских прудов. Пламя вспыхнуло внутри закрытых гаражей. Дым заметили охранники, они и вызвали бригаду спасателей, сообщает телеканал "Москва 24".

В результате пожара полностью выгорели три автомобиля. Причина возникновения пожара пока не установлена.

В последнее время случаи возгорания машин в столице резко участились. Буквально на днях полиция возбудила уголовное дело по факту возгорания трех автомобилей на юго-западе города. В результате пожара полностью сгорели три машины.

Сообщение о пожаре на парковке около одного из домов по Нахимовскому проспекту поступило в ночь на 1 октября. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что полностью выгорели Ford Focus, Ford Fiesta и Mazda-CX5.

Пожар возник в моторном отсеке Ford Focus и перекинулся на другие автомобили.

В результате инцидента никто не пострадал, ущерб составил около 2,2 миллиона рублей.