Маршрутка загорелась у Савеловского вокзала

У Савеловского вокзала горит маршрутка

Утром 15 апреля у офиса Сбербанка в районе Савеловского вокзала загорелось маршрутное такси. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей около 11.00.

Пожарные расчеты, прибывшие на место происшествия, потушили огонь в течение нескольких минут. При этом в результате происшествия никто не пострадал – людей в салоне маршрутки не было.

Как сообщили М24.ru в пресс-службе столичного ГУ МЧС, в настоящее время разыскивается водитель маршрутного такси. Причины возгорания предстоит выяснить экспертам.