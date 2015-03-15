На территории Новодевичьего монастыря произошел пожар

На территории Новодевичьего монастыря загорелась колокольня, сообщает Агентство "Москва".

"В ЦАО по адресу: Новодевичий проезд, дом 1 происходит возгорание колокольни Новодевичьего монастыря, видно открытое горение, проводится разведка", - уточнил собеседник агентства.

По информации "Интерфакса", языки пламени видны из-за стен монастыря. Горит верхняя часть колокольни, которая находится на реконструкции и закрыта строительными лесами.

Площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Как сообщают очевидцы, горящие деревянные щиты со строительных лесов падают вниз и догорают.

Пожар тушат 29 единиц спецтехники, к ликвидации возгорания привлечено 113 человек.

По предварительной информации, пожар возник из-за замыкания тепловых пушек, сушивших фасад. Жертв нет.

"Колокольня загорелась как свеча" — очевидец пожара в Новодевичьем монастыре в прямом эфире http://t.co/FiER0H2mMo pic.twitter.com/9XthIt5b0T — Москва 24 (@infomoscow24) 15 Март 2015

Активность пламени очень высокая, верхняя часть башни #Новодевичий уже сгорели pic.twitter.com/5d7S12Cokd — Evgeniy Kozlov (@ekozlov) 15 Март 2015

