15 марта 2015, 22:57

Происшествия

На территории Новодевичьего монастыря загорелась колокольня

На территории Новодевичьего монастыря произошел пожар

На территории Новодевичьего монастыря загорелась колокольня, сообщает Агентство "Москва".

"В ЦАО по адресу: Новодевичий проезд, дом 1 происходит возгорание колокольни Новодевичьего монастыря, видно открытое горение, проводится разведка", - уточнил собеседник агентства.

По информации "Интерфакса", языки пламени видны из-за стен монастыря. Горит верхняя часть колокольни, которая находится на реконструкции и закрыта строительными лесами.

Площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Как сообщают очевидцы, горящие деревянные щиты со строительных лесов падают вниз и догорают.

Пожар тушат 29 единиц спецтехники, к ликвидации возгорания привлечено 113 человек.

По предварительной информации, пожар возник из-за замыкания тепловых пушек, сушивших фасад. Жертв нет.

Сюжет: Пожар на колокольне Новодевичьего монастыря
пожары Новодевичий монастырь чп

